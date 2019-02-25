日職》看隊友王柏融手感火燙 中田翔養傷直呼「手好癢」

王柏融。（資料照，中央社）

〔體育中心／綜合報導〕「台灣大王」王柏融春訓手感火燙，8場熱身賽全部敲安，打擊率高達6成11，大秀台灣四割男身手，而看到加入的「新同學們」有那麼好的表現，也讓今天終於結束養傷、開始練打的隊長中田翔大呼「手好養」，希望能夠趕快加入他們。

火腿隊主砲中田翔2月11號在與NC恐龍隊的熱身賽後，就感覺不太舒服，比賽途中就提前被換下場，隔天他前往亞利桑納當地醫院接受詳細檢查，結果當時被診斷為左大腿的肌肉拉傷，預計得休養三週。

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中田翔今天在沖繩國頭村戶外練打，在接受《體育報知》採訪時，表示自己目前已經恢復得差不多了，揮棒也相當順手。

當隊長的他雖然因為受傷缺席了好幾場熱身賽，不過看到新加入的王柏融、清宮幸太郎都能繳出好表現，中田翔受訪時也笑著說：「球隊目前的打線非常棒，不幸的是我只能在電視上看他們表現，好想加入他們啊。」

而距離新球季開打只剩下1個月，中田翔也表示自己會盡快恢復，快點加入火腿一軍打線。

火腿隊長中田翔。（資料照，記者林正堃攝）

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