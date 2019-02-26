NBA》穿兒子圖像球衣訓練 詹皇一家展現深厚情感

2019/02/26 09:33

湖人球星詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天隨隊參加投籃訓練，穿了一件非常特別的T恤，上面印著他兒子布朗尼（Bronny James）的頭像，顯現出詹姆斯與兒子的感情深厚。

這件T恤圖像的最大特色在於衣服中的布朗尼是頭部比身體大的漫畫圖像，圖片中的布朗尼持球飛身灌籃，詹姆斯穿著兒子圖像的衣服，看得出一家人感情和睦，除此之外，詹姆斯也經常參加2個兒子布朗尼和布萊斯的籃球比賽，總是到場為他們加油助威。

2個兒子也沒給父親漏氣，他們分別穿著23號及6號的球衣在賽場上奔馳，以此紀念爸爸，為此詹姆斯甚至表達若布朗尼在NBA能有好表現，他希望達成與兒子在同一支隊伍奮戰的願望，但這個前提是布朗尼必須在賽場上證明自己，並且老爸詹姆斯得保持健康再打5到6個賽季

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.