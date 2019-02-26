NBA》穿兒子圖像球衣訓練 詹皇一家展現深厚情感

湖人球星詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天隨隊參加投籃訓練，穿了一件非常特別的T恤，上面印著他兒子布朗尼（Bronny James）的頭像，顯現出詹姆斯與兒子的感情深厚。

LeBron rocking some Bronny James gear at shootaround pic.twitter.com/aSxL5cBUpx — Dave McMenamin （@mcten） 2019年2月25日

這件T恤圖像的最大特色在於衣服中的布朗尼是頭部比身體大的漫畫圖像，圖片中的布朗尼持球飛身灌籃，詹姆斯穿著兒子圖像的衣服，看得出一家人感情和睦，除此之外，詹姆斯也經常參加2個兒子布朗尼和布萊斯的籃球比賽，總是到場為他們加油助威。

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2個兒子也沒給父親漏氣，他們分別穿著23號及6號的球衣在賽場上奔馳，以此紀念爸爸，為此詹姆斯甚至表達若布朗尼在NBA能有好表現，他希望達成與兒子在同一支隊伍奮戰的願望，但這個前提是布朗尼必須在賽場上證明自己，並且老爸詹姆斯得保持健康再打5到6個賽季。

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