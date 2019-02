MLB》洋基補強威 杜洛威斯基首打席開轟（影音）

杜洛威斯基開轟。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洋基日前簽下五屆明星游擊手杜洛威斯基(Troy Tulowitzki),今天在大聯盟熱身賽中亮相,面對前東家藍鳥,杜洛威斯基首局就揮出陽春砲,加上新同學派克斯頓(James Paxton)先發2局2K無失分好投,洋基最後以3:0獲勝。

杜洛威斯基曾在2010、2011年同時獲得國聯游擊手銀棒獎與金手套,當時被譽為洋基名將基特接班人。但他在2015年被交易到藍鳥後,傷痛不斷,前年因傷僅出賽66場,去年因腳踝傷勢整季缺席,季後遭球隊買斷,藍鳥還認賠3800萬美元薪資。之後杜洛威斯基以底薪55.5萬美元加盟洋基。

洋基今天和藍鳥進行熱身賽,杜洛威斯基擔任開路先鋒、守游擊,首局首打席就從藍鳥投手史卓曼(Marcus Stroman)敲出右外野方向洋春砲,杜洛威斯基在跑壘時也興奮大叫。他賽後笑說,「這是我在春訓中擊出最大號的全壘打。」杜洛威斯基此戰2打數敲1安就是敲陽春砲。

「我做了許多的復健、花了很多時間試著從手術中康復。」杜洛威斯基說,「還有人說我無法再回棒球場上了。」洋基今年賽季有19場要面對藍鳥,讓杜洛威斯基等不及要大展身手。

洋基主力游擊手葛瑞戈爾斯(Didi Gregorius)去年動韌帶置換手術(Tommy John),可能會缺席大半賽季,杜洛威斯基預計將擔任先發游擊位置。

In his first Yankee at-bat, Tulo takes his former teammate deep. pic.twitter.com/2lbrKfX1J2