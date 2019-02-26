MLB》洋基補強威 杜洛威斯基首打席開轟（影音）

杜洛威斯基開轟。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日前簽下五屆明星游擊手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki），今天在大聯盟熱身賽中亮相，面對前東家藍鳥，杜洛威斯基首局就揮出陽春砲，加上新同學派克斯頓（James Paxton）先發2局2K無失分好投，洋基最後以3：0獲勝。

杜洛威斯基曾在2010、2011年同時獲得國聯游擊手銀棒獎與金手套，當時被譽為洋基名將基特接班人。但他在2015年被交易到藍鳥後，傷痛不斷，前年因傷僅出賽66場，去年因腳踝傷勢整季缺席，季後遭球隊買斷，藍鳥還認賠3800萬美元薪資。之後杜洛威斯基以底薪55.5萬美元加盟洋基。

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洋基今天和藍鳥進行熱身賽，杜洛威斯基擔任開路先鋒、守游擊，首局首打席就從藍鳥投手史卓曼（Marcus Stroman）敲出右外野方向洋春砲，杜洛威斯基在跑壘時也興奮大叫。他賽後笑說，「這是我在春訓中擊出最大號的全壘打。」杜洛威斯基此戰2打數敲1安就是敲陽春砲。

「我做了許多的復健、花了很多時間試著從手術中康復。」杜洛威斯基說，「還有人說我無法再回棒球場上了。」洋基今年賽季有19場要面對藍鳥，讓杜洛威斯基等不及要大展身手。

洋基主力游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）去年動韌帶置換手術（Tommy John），可能會缺席大半賽季，杜洛威斯基預計將擔任先發游擊位置。

In his first Yankee at-bat, Tulo takes his former teammate deep. pic.twitter.com/2lbrKfX1J2 — MLB （@MLB） 2019年2月25日

杜洛威斯基開轟。（美聯社）

洋基新同學派克斯頓先發2局送出2K無失分。（美聯社）

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