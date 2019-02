MLB》菊池雄星初登場飆速153 魔球三振國聯MVP（影音）

菊池雄星熱身賽首亮相。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕日籍左投菊池雄星今年挑戰大聯盟,今天在水手隊熱身賽首次登板,對紅人投2局只被敲1支安打,最快球速飆到153公里,還用滑球三振前國聯MVP沃托(Joey Votto),技驚四座。大聯盟官網也上傳影片指出,「菊池這球讓優秀打者看起來很愚蠢。」

Yusei Kikuchi out here making great hitters look silly. pic.twitter.com/LYdkGPlyqv