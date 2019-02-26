MLB》菊池雄星初登場飆速153 魔球三振國聯MVP（影音）

菊池雄星熱身賽首亮相。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍左投菊池雄星今年挑戰大聯盟，今天在水手隊熱身賽首次登板，對紅人投2局只被敲1支安打，最快球速飆到153公里，還用滑球三振前國聯MVP沃托（Joey Votto），技驚四座。大聯盟官網也上傳影片指出，「菊池這球讓優秀打者看起來很愚蠢。」

Yusei Kikuchi out here making great hitters look silly. pic.twitter.com/LYdkGPlyqv — MLB （@MLB） 25 February 2019

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菊池此戰首局用13球讓打者三上三下，第二局則投出四壞球保送，加上游擊手出現失誤，被紅人攻佔一二壘，接著被Kyle Farmer敲出適時安打帶有1打點，不過菊池讓接下來2位打者敲出1打點雙殺打、游擊滾地球，拿到3個出局數，失掉2分都是非自責。終場水手11：3大勝紅人。

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