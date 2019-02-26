NBA》德佬回憶當年勇 橫掃湖人最深刻

未來名人堂成員諾威斯基。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今日將在洛杉磯對陣快艇，陣中老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）今天表示，他在洛杉磯主場史坦波中心最有印象的畫面，就是在2011年季後賽橫掃湖人的那一幕。

在今日的賽前採訪中諾威斯基表示：「2011年季後賽，當時我們在洛杉磯擊敗湖人並橫掃他們，那兩場勝利也許是我們在史坦波中心贏得最重要的兩場比賽。」

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獨行俠在2011年季後賽橫掃湖人。（資料照，歐新社）

獨行俠在2011年贏得總冠軍，在那年的西部第二輪對上當時剛完成二連霸的湖人，沒有人能預料到獨行俠竟能將前兩年的冠軍球隊淘汰並橫掃出局。

而進入總決賽的獨行俠續寫他們的驚奇旅程，以4：2擊敗當時由詹姆斯（LeBron James ）、魏德（Dwyane Wade）和波許（Chris Bosh）組建的熱火三巨頭，並贏得隊史第一座總冠軍。

諾威斯基奪下隊史第一座總冠軍。（資料照，法新社）

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