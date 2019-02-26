NBA》不甘心當替補 綠衫軍小將：厄文有的我也想要

羅齊爾本季回到替補位置。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克後衛羅齊爾（Terry Rozier）去年球季後半段頂替因傷缺席的厄文（Kyrie Irving）先發上陣，季後賽繳出場均16.5分的好表現。對於厄文傷癒歸隊及重回替補位置的感受，羅齊爾表示 : 「他就像我的大哥一樣，而我想要得到他所擁有的一切。」

羅齊爾去年季後賽表現不俗。（資料照，美聯社）

羅齊爾在採訪中提到：「自從加入塞爾提克並與厄文一起打球後，他就像我想得到和他一樣多的那種大哥，這種感覺從來不是厭惡或其他類似的東西，但我想得到他所擁有的一切，所以我們每天都會互相挑戰彼此。」

請繼續往下閱讀...

去年頂替厄文的羅齊爾，季後賽場均有16.5分及5.7助攻的好表現，僅管羅齊爾表示他沒有放太多心思在自己的定位上，但對於回到替補位置，或許是在暗示他想要的比現在更多。

羅齊爾表示：「我認為自己是聯盟最好的替補後衛，但我想要的不僅僅於此，我必須去調整一些事並把一些事情控制得更好，但追根究柢，我只是要上場並努力打球。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/