NBA》全聯盟最不準 米契爾、魏斯布魯克皆上榜

米契爾在籃下命中率不到五成。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕爵士隊米契爾（Donovan Mitchell）今年雖然才生涯第二年，卻已經能繳出場均22.8分及4助攻的不俗表現，但身為球隊的得分主力，米契爾卻有一個致命弱點。

根據《ESPN》數據專家Kirk Goldsberry‏的圖表顯示，球場上各個位置命中率最差的球員，米契爾在籃下的命中率不到五成，為全聯盟最低，此項數據可以推論出由於米契爾切入進攻的比例較高，但許多經驗豐富的球員能夠判斷出米契爾的進攻模式，並有效降低他的命中率。

請繼續往下閱讀...

Worst Shooters By Zone

（yikes, Russ） pic.twitter.com/bBMWlyjgsf — Kirk Goldsberry （@kirkgoldsberry） 2019年2月25日





而雷霆的魏斯布魯克（Russell Westbrook）更是在三分線外一人獨占兩個名額，分別是在弧頂及45度角位置，近年來他雖然逐漸降低出手次數，將主要開火權轉交給P.喬治（Paul George），但魏斯布魯克似乎連三分命中率都一同減少了。

魏斯布魯克本季找不到三分手感。（資料照，今日美國）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/