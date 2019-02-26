MLB》小熊王牌萊斯特不認同投球限時 「棒球就是棒球！」

小熊王牌投手萊斯特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟有意設投球限時的規則，藉此加快比賽節奏。不過屬於老派的小熊王牌投手萊斯特（Jon Lester）對此不認同，認為「棒球就是棒球。」

大聯盟今年熱身賽採用投球計時器，分為三階段，第一階段會讓20秒投球計時系統正常運作，不會強迫球員跟進。

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根據《ESPN》報導，萊斯特說，「棒球就是棒球，不會去加快它、也不會改變。你可以把投球計時器放在場上，但比賽仍會以比賽的方式進行。」他指出，「如果是6：5的比賽，可能要3個半小時。若是2：1的比賽，可能會是2小時50分。我們必須要克服改變比賽節奏的心態，而不是場上的產品。」

此外，每年目標要投200局的萊斯特，也反對國家聯盟實施指定打擊（DH），因為這可能會讓他投更多局，也可能改變比賽的戰況。

「你寧願面對歐提茲（David Ortiz）還是投手。」萊斯特說，「我認為這是國聯比賽的獨特之處，必須從國聯中學習著如何投。而在美聯中，就是一場投120球。」換句話說，國聯投手必須學著如何掌控對方打線順序，因為他們可運用在打線末段棒次的投手，作為可能的自動出局數。

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