NBA》林書豪太在意隊友 暴龍總教練：我要他放膽投

林書豪。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪加盟暴龍後仍然在與球隊陣容進行整合，加拿大媒體指出，今天暴龍全隊練球時，總教練納斯（Nick Nurse）特別與林書豪談了一會兒。因為林書豪是個好射手，所以希望他能加強進攻慾望，毫不猶豫投籃，不要去在意隊友是否會對他的出手選擇有意見。

昨天暴龍輸給魔術，總教練納斯賽後訪問指出，林書豪打得有點太無私了，變成自己最後出手的投籃選擇是更難進球的，他希望林書豪打得更有侵略性，畢竟暴龍需要他為球隊的替補陣容帶來火力支援。

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加拿大媒體《Sportsnet》報導，林書豪加盟暴龍後，出戰3場一共讓他在場上嘗試了13種陣容。與M.加索（Marc Gasol）和羅利（Kyle Lowry）同時在場時，出現不錯的化學效應。

但如果林書豪獨立擔綱陣容中的攻勢製造機，像是昨天對上魔術的比賽中，與伊巴卡（Serge Ibaka）、阿努諾比（OG Anunoby）、麥考（Patrick McCaw）、米克斯（Jodie Meeks）一起在場上時，就表現得有些掙扎。

納斯今天特地向林書豪提了對於這些陣容實驗的反饋，他表示：「我主要是告訴林書豪，跟羅利同時在場上時，要表現得像個雙能衛，因為你是一個好射手，需要你接球然後毫不猶豫投籃，不需要在意隊友的看法。」他說，「像是繞過掩護後在三分線外找到空檔，那就放膽投吧。」

「這有點像之前D.萊特（Delon Wright），我們要他投籃也求了他很久，有點像是球員的本性吧。」

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