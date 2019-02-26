HBL》高苑工商晉4強 要超越亞軍為南部爭光（影音）

高苑工商晉級4強，歡喜迎接228連假。（HBL高中聯賽粉絲團提供）

［記者黃旭磊／高雄報導］高苑工商晉級107學年HBL高中籃球聯賽四強，成為新竹以南唯一代表隊，全隊士氣高昂要超越亞軍最佳紀錄。

HBL本週八強進入最後賽程，高苑工商竟輸給連5敗的東山高中，所幸總教練田本玉激勵選手，78：59擊潰南湖高中，又靠能仁家商擊敗光復高中，以四勝三負成績擠落衛冕隊松山高中晉級，全隊歡喜迎接228連假，期盼3月16-17日在台北小巨蛋奪冠凱旋，超越亞軍紀錄。

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輸給東山後全隊意志低迷，原要搭巴士回高雄，竟意外翻轉。對此，高苑工商董事長余政憲今天表示，賽前分析報告沒人看好高苑晉級，田本玉持續鼓勵選手要「相信自己、相信隊友、相信教練」，並在最後關頭「飆罵」激出拚勁，有機會再創巔峰。

高苑工商於2001年年首度打進HBL四強，勇奪亞軍，2004年、2006年獲第4名，直到田本玉掌兵符後，2015及16年連續2年重返第4。田本玉告訴隊員，不只上場5個人，全隊都是一家人，每個人吶喊、加油都重要。

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