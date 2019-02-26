NBA》勇士五星再連線 卡森斯砍本季新高24分助隊勝黃蜂

勇士明星中鋒卡森斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍勇士今天在客場面對黃蜂，K.湯普森（Klay Thompson）得到全隊最高的26分，明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）繳出本季最高的24分、外加11顆籃板，幫助勇士以121：110獲勝。

前三節打完勇士領先10分，末節一度領先至17分，但黃蜂靠沃克 （Kemba Walker）、蘭柏（Jeremy Lamb）聯手打出10：0攻勢，追到7分差。勇士柯瑞（Stephen Curry）在剩下2分51秒抄球，並傳給K.湯普森上籃得分，柯瑞也在讀秒階段投進三分，鎖定勝利，最後以11分之差獲勝。

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勇士先發五人合拿100分，K.湯普森全場19投11中拿下26分，卡森斯24分、11籃板、賞出3次火鍋，本季第4度繳出雙十表現，上場時間31分鐘是本季最高。杜蘭特（Kevin Durant）得到20分，柯瑞18投5中拿到16分、4抄截，D.格林（Draymond Green）14分、10助攻、8籃板、賞3次火鍋。

黃蜂方面，中鋒C.澤勒（Cody Zeller）拿到生涯最高的28分9籃板，另有3抄截、3次火鍋。沃克23分，替補出發的蘭柏拿16分，巴頓（Nicolas Batum）14分，M.威廉斯（Marvin Williams）11分。

勇士全場投籃命中率為50.5％，優於黃蜂的44％。而黃蜂全場三分球33投7中，其命中率僅21.2％。

勇士明星社手K.湯普森全場19投11中拿下26分。（今日美國）



勇士明星柯瑞此戰命中率欠佳，18投5中拿到16分。（法新社）

勇士明星杜蘭特拿到20分。（法新社）

黃蜂明星後衛沃克拿23分。（法新社）

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