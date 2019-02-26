NBA》拓荒者雙槍合砍56分 客場擊敗騎士笑納四連勝

拓荒者雙槍麥考倫（左）與里拉德（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕波特蘭拓荒者今天作客造訪克里夫蘭踢館騎士，拓荒者靠著後場雙槍麥考倫（CJ McCollum）與里拉德（Damian Lillard）合力轟下56分的精采表現下，以123：110擊敗騎士，笑納近期的4連勝。

拓荒者麥考倫（左）今天攻下全場最高35分。（USA TODAY）

本場比賽拓荒者一開賽就對騎士進行一輪猛攻，開局打出一波14：0的攻勢，上半場打完拓荒者以71：48領先騎士。

請繼續往下閱讀...

沒想到下半場局勢顛倒，騎士開始急起直追，在第四節將比分追到90：92僅剩2分差距，不過麥考倫跳出單節挹注11分，騎士沒能把握住逆轉比賽機會，最終以110：123落敗。

里拉德（左）今天拿21分4籃板8助攻。（美聯社）

拓荒者麥考倫（CJ McCollum）拿下全場最高的35分7籃板2助攻，里拉德（Damian Lillard）21分4籃板8助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）15分8籃板4助攻，小柯瑞（Seth Curry）15分1助攻。

騎士奧斯曼拿下全隊最高的27分。（美聯社）

騎士奧斯曼（Cedi Osman）27分7籃板3助攻，克拉克森（Jordan Clarkson）19分5籃板2助攻，洛夫（Kevin Love）18分12籃板1助攻，塞克斯頓（Collin Sexton）11分1籃板1助攻，南斯（Larry Nance Jr.）10分5籃板5助攻。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/