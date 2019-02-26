NBA》詹姆斯繳大三元無用 紀錄之夜遭灰熊逆襲

詹姆斯破歷史紀錄仍吞敗。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今日於客場出戰灰熊，詹姆斯（LeBron James）今日除了繳出大三元表現，更打破紀錄，成為唯一在歷史得分和助攻排行皆在前10名的球員，但灰熊不願給詹姆斯面子，終場以110：１05氣走湖人。

詹姆斯在本場比賽攻下24分12籃板11助攻的大三元表現，以8535次助攻超越了米勒（Andre Miller）的8524次，登上助攻榜上第10名，而在本場比賽前詹姆斯在得分榜上排名第5名，便達成歷史上唯一一位生涯得分助攻皆在前10名的球員。

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湖人目前排名西部第11。（美聯社）

灰熊在上半場僅領先5分，由於湖人僅咬，灰熊整場比賽都無法將領先擴大至雙位數，在第四節剩下一分鐘時，靠著庫茲馬（Kyle Kuzma）三分和詹姆斯上籃將分差追至2分，讀秒階段湖人在犯規取得球權後，並沒有把握住機會，讓灰熊靠著罰球帶走比賽勝利，終場以110：105吞敗。

即使詹姆斯達成歷史性的紀錄，但湖人仍舊吞下敗仗，目前戰績29勝31敗，排名西部第11，距離第8的馬刺還有3場勝差，若湖人不盡快擺脫低潮，紫金軍團的季後賽晉級之路將走得更加艱辛。

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