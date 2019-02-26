NBA》左邊45度角中距離王者 林書豪全聯盟投籃最準

林書豪在左側禁區外45度角命中率全聯盟最高。（ USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》數據專家 Kirk Goldsberry今天釋出一張圖表，在每個區域出手超過50次的球員（禁區則為300次），投籃命中率最高者，其中林書豪在左側禁區外45度角的命中率高達59%，在圖表中與勇士柯瑞、杜蘭特、公鹿G.亞德托昆波等球星齊名。

Best shooters by zone pic.twitter.com/E3zh1mRcav — Kirk Goldsberry （@kirkgoldsberry） 26 February 2019

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在這份圖表中，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）力壓眾多內線好手，成籃下命中率最高球員，拿到70%。

林書豪是禁區外左側45度角王者，高達59%的命中率，另一邊的右側45度則是馬刺隊後衛佛比斯（Bryn Forbes）的地盤，有57%命中率。至於底線兩側的中距離，分別由勇士杜蘭特（Kevin Durant）和巫師後衛畢爾（Bradley Beal）居冠，兩人命中率57%，

在三分球弧頂位置最擅長的人是塞爾提克主控厄文（Kyrie Irving），擁有50%的命中率，勇士柯瑞（Stephen Curry）則一次主宰右側45度和右側底角的三分球位置，皆有50%的命中率。

至於左側三分線外45度外線，霸主是馬刺前鋒貝坦斯（Davis Bertans），有50%命中率，左側底角則是暴龍射手D.格林（Danny Green）的49%最高。

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