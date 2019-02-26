NBA》勇士明星卡森斯為了「安全」丟鞋 卻領技術犯規（影音）

卡森斯不滿吞下技術犯規。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星卡森斯（DeMarcus Cousins）在比賽中常因情緒失控，不時在場上領到技術犯規。但勇士今天和黃蜂之戰，卡森斯為了把場上的鞋子丟到外面，以防球員們踩到受傷，卻不慎丟到場邊的觀眾席，吞下技術犯規。

這場比賽第四節剩下4分51秒，黃蜂隊主導攻勢，蘭柏（Jeremy Lamb）左腳鞋子掉在罰球線附近，卡森斯看到後趕緊上前撿鞋，並丟到場外。根據《今日美國》報導，聯盟規定，只要將東西丟到觀眾席上，不管任何原因，就是賞技術犯規。

請繼續往下閱讀...

卡森斯當下一臉不敢置信，上前和裁判爭論，而勇士總教練柯爾（Seve Kerr）也和裁判說明，黃蜂沃克 （Kemba Walker）則是獲得1罰。許多美國網友認為卡森斯不應該領到這個技術犯規。

卡森斯此戰拿到24分、11籃板、賞出3次火鍋，上場時間31分鐘是本季最高。他賽後仍相當不悅，並表示下次會踩鞋子上，然後翻船扭傷腳踝，造成阿基里斯腱斷裂，「我猜這是他們想看到的事情。」

DeMarcus Cousins shouldn't have gotten a technical. Simply looking out for player's safety with a loss shoe. My guy always unfairly targeted by refs pic.twitter.com/5rAz14qC6Z — Bobby Reagan （@BarstoolReags） 2019年2月26日

卡森斯不滿吞下技術犯規。（今日美國）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/