NBA》勇士明星卡森斯為了「安全」丟鞋 卻領技術犯規（影音）

〔體育中心/綜合報導〕勇士球星卡森斯(DeMarcus Cousins)在比賽中常因情緒失控,不時在場上領到技術犯規。但勇士今天和黃蜂之戰,卡森斯為了把場上的鞋子丟到外面,以防球員們踩到受傷,卻不慎丟到場邊的觀眾席,吞下技術犯規。

這場比賽第四節剩下4分51秒,黃蜂隊主導攻勢,蘭柏(Jeremy Lamb)左腳鞋子掉在罰球線附近,卡森斯看到後趕緊上前撿鞋,並丟到場外。根據《今日美國》報導,聯盟規定,只要將東西丟到觀眾席上,不管任何原因,就是賞技術犯規。

卡森斯當下一臉不敢置信,上前和裁判爭論,而勇士總教練柯爾(Seve Kerr)也和裁判說明,黃蜂沃克 (Kemba Walker)則是獲得1罰。許多美國網友認為卡森斯不應該領到這個技術犯規。

卡森斯此戰拿到24分、11籃板、賞出3次火鍋,上場時間31分鐘是本季最高。他賽後仍相當不悅,並表示下次會踩鞋子上,然後翻船扭傷腳踝,造成阿基里斯腱斷裂,「我猜這是他們想看到的事情。」

DeMarcus Cousins shouldn't have gotten a technical. Simply looking out for player's safety with a loss shoe. My guy always unfairly targeted by refs pic.twitter.com/5rAz14qC6Z