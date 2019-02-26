NBA》全場只進4顆三分 馬刺打鐵3連敗

D.羅素攻下23分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今日於主場迎戰馬刺，本場比賽馬刺手感冰冷，僅投進4顆三分球，命中率更只有1成6，而籃網則靠著全場投進19顆三分，加上超過4成的團隊命中率，終場便以101：85擊敗馬刺，賞給馬刺三連敗。

馬刺此役拿到85分創球隊本季得分新低，全隊三分球24投4中，命中率僅16.7%，也創本季單場最低。不過此役過後他們團隊40.1%的三分命中率依舊領先全聯盟。

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籃網在半場結束取得14分的領先優勢，到了下半場籃網依舊不手軟，單節投進7顆三分球，並在第三節結束時將分差擴大到超過20分，在決勝節馬刺雖打出一波7：0的攻勢，將落後縮小到12分，但籃網隨即穩住陣腳讓馬刺毫無反擊的餘地，終場籃網便以101：85擊敗馬刺。

J.哈里斯得到15分。（今日美國）

此戰D.羅素（D'Angelo Russell）攻下全隊最高23分，並傳出8次助攻，J.哈里斯（Joe Harris）和雷佛特（Caris LeVert）各得到15分。馬刺方面，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）拿下26分10籃板的雙十數據，德羅森（DeMar DeRozan）得到23分5籃板。

馬刺昨日遭聯盟墊底的尼克攻下130分並輸球後，今天在輸給籃網，以1勝7敗結束這段令馬刺頭痛的客場之旅，排名也下滑至西部第8。

馬刺團隊手感冰冷。（美聯社）

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