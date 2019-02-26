NBA》戈登自信：火箭是勇士三連霸之路最大絆腳石

E.戈登精彩表現助球隊勝勇士。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭上一場在沒有「大鬍子」哈登（James Harden）的情況下，客場擊敗衛冕軍勇士，本季兩隊3次碰頭都由火箭收下勝利，有機會橫掃勇士，陣中後衛E.戈登（Eric Gordon）表示，火箭就是勇士三連霸路上最大的絆腳石。

去年火箭在西部冠軍系列賽與勇士戰到第7場殊死戰，當時「船長」保羅（Chris Paul）因為大腿拉傷並未參戰，火箭帶著遺憾敗下陣來，但如今火箭已經捲土重來，即將衝擊西部各支強權隊伍。

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日前贏下勇士之戰，E.戈登攻下全隊最高25分，他賽後說：「我相信我們的實力能跟他們抗衡，我認為我們是唯一一支在季後賽裡有機會戰勝勇士的球隊，聯盟有很多優秀的球隊，但是我覺得我們會是讓他們打得最辛苦的。」

與上個賽季相比，火箭雖然少了亞里札（Trevor Ariza）與巴阿穆泰（Luc Mbah a Moute）在防守端的貢獻，但只要全員健康，仍是一支人人都能開火的可怕隊伍，截至目前為止，火箭雖然傷兵連連，本季平均每場得分依舊高達113.2分，還比去年的112.4分高出0.8分。

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