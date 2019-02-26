NBA》巴特勒賞出關鍵火鍋 七六人1分險勝氣走鵜鶘

J.巴特勒賞出關鍵火鍋。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人今天作客紐奧良鵜鶘，雙方戰到最後一刻，七六人靠著J.巴特勒（Jimmy Butler）賞出關鍵火鍋，最終以111：110險勝鵜鶘。

比賽來到最後3分鐘，J.巴特勒跳投得手取得10分領先後，七六人進攻突然大當機，落後的鵜鶘急起直追，靠著迪亞洛（Cheick Diallo）、J.哈勒戴（Jrue Holiday）以及F.傑克森（Frank Jackson）的連續得分，在讀秒階段剩下18.4秒追到1分差。

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之後雙方採取犯規戰術，鵜鶘莫爾（E 'Twaun Moore）操刀最後一擊，在三分外線出手卻被J.巴特勒賞了大火鍋，最終七六人以111：110險勝對手。

T.哈里斯公下全場最高的29分10籃板3助攻。（美聯社）

七六人T.哈里斯（Tobias Harris）29分10籃板3助攻，瑞迪克（JJ Redick）16分3籃板3助攻，B.西蒙斯（Ben Simmons）14分12籃板2助攻，馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic）12分10籃板，M.史考特（Mike Scott）12分2籃板2助攻，J.巴特勒11分7籃板7助攻。

鵜鶘J.哈勒戴拿下全對最高的22分5籃板7助攻。（美聯社）

鵜鶘J.哈勒戴22分5籃板7助攻，藍道（Julius Randle）19分14籃板1助攻，A.戴維斯（Anthony Davis）18分6籃板2助攻，培頓（Elfrid Payton）10分4籃板14助攻。

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