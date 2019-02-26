MLB》「雷神」熱身賽飆159公里 新賽季將少用二縫線球

大都會「雷神」辛德加德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）今天在熱身賽對上太空人，和塞揚強投「太空王」韋蘭德（Justin Verlander）同場較勁。兩人都投2局無失分，辛德加德最快還飆到99英哩（約159.3公里）。辛德加德賽後表示，新球季將會多用四縫線速球。

辛德加德今用23球投2局被敲2安，送出2次三振，沒有失分，最後球速有99英哩；而韋蘭德則是2局沒有被敲安，送出1次三振。

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根據紐約媒體《northjersey》報導，有別於過去投二縫線直球，辛德加德新賽季主要會用四縫線速球，「我很愛二縫線球，那是顆藝術般的球種。當你駕馭它，並用正確的方式丟出，會很酷。」

不過，過度依賴這顆伸卡球有一定的風險，有時侯球會跑去投手不想丟的紅中位置。據《BrooksBaseball》顯示，辛德加德的四縫線球均速有98.1英哩。他說，「當能控制伸卡球是很棒的，但有時候若你投球時多轉一點，二縫線球就會過早移動，跑到紅中。」

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