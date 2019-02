NBA》在說誰？詹皇輸球說重話 卻被抓包防守偷懶

詹姆斯。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕詹姆斯今天雖然拿下大三元,但湖人又輸給西部戰績倒數第二的灰熊,要晉級季後賽布滿荊棘。今天被問到輿論會不會影響到湖人隊時,詹皇再說出重話:「如果你們依然讓外界的聲音影響你們打球,那這支球隊不是你該待的,你乾脆直接說你做不到算了。」

詹姆斯先前才表示,已經要開啟「季後賽模式」,不料此話一出,湖人連續輸給鵜鶘、灰熊兩支後段班隊伍,整支團隊防守都遭人詬病。

湖人落後西部老八來到3場勝差,也讓詹皇個人連續13年進入季後賽、連續8年打進冠軍戰的紀錄岌岌可危。他今天雖以23投8中,攻下24分、12籃板、11助攻的大三元表現,更成史上唯一一位生涯得分助攻皆在聯盟總排名前10名的球員,不過防守上也被抓到偷懶。

第四節最後2分半,灰熊一次進攻,詹姆斯沒有參與防守,最後被灰熊投進之後,他在籃下雙手一攤,《ESPN》主持人Skip Bayless在推特上諷刺:「詹姆斯又來了,表現出像個無辜的旁觀者,就只站在旁邊看。」

I just wanna know what LeBron James was thinking on defense during this Lakers / Grizzlies game pic.twitter.com/6gadl2AWrx