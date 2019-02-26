NBA》在說誰？詹皇輸球說重話 卻被抓包防守偷懶

詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯今天雖然拿下大三元，但湖人又輸給西部戰績倒數第二的灰熊，要晉級季後賽布滿荊棘。今天被問到輿論會不會影響到湖人隊時，詹皇再說出重話：「如果你們依然讓外界的聲音影響你們打球，那這支球隊不是你該待的，你乾脆直接說你做不到算了。」

詹姆斯先前才表示，已經要開啟「季後賽模式」，不料此話一出，湖人連續輸給鵜鶘、灰熊兩支後段班隊伍，整支團隊防守都遭人詬病。

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湖人落後西部老八來到3場勝差，也讓詹皇個人連續13年進入季後賽、連續8年打進冠軍戰的紀錄岌岌可危。他今天雖以23投8中，攻下24分、12籃板、11助攻的大三元表現，更成史上唯一一位生涯得分助攻皆在聯盟總排名前10名的球員，不過防守上也被抓到偷懶。

第四節最後2分半，灰熊一次進攻，詹姆斯沒有參與防守，最後被灰熊投進之後，他在籃下雙手一攤，《ESPN》主持人Skip Bayless在推特上諷刺：「詹姆斯又來了，表現出像個無辜的旁觀者，就只站在旁邊看。」

lebron james "playoff mode activated" defense pic.twitter.com/Jh6fTNN80J — nbaayy （@nbaayy） 26 February 2019

I just wanna know what LeBron James was thinking on defense during this Lakers / Grizzlies game pic.twitter.com/6gadl2AWrx — kingtisemedia （@kingtisemedia） 26 February 2019

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