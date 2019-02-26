田徑》從想放棄到奪冠 竹市成德高中吳宇欣獲競走國手力拚佳績

新竹市成德高中高三學生吳宇欣獲選為競走國手，3月中旬將到日本參加亞洲盃競走錦標賽，從想放棄到奪冠，吳宇欣力拚佳績，校長黃小芳和教練高慶華都對她有信心。（記者洪美秀攝）

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市成德高中學生吳宇欣獲選競走國家代表隊選手，3月中旬將到日本能美Nomi Japan參加今年亞洲競走錦標賽，吳宇欣今年2月18日參加高雄港都盃田徑錦標賽勇奪高女組1萬公尺競走冠軍，去年11月在竹市舉辦的全國競走錦標賽，也勇奪公開女子組20公里金牌，今年更獲選2019亞洲競走錦標賽國家代表隊，將全力衝刺拚佳績。

成德高中表示，吳宇欣國中時在苗栗縣就讀，因學校沒有體育班，自己又想找到好的訓練環境，於是轉學到成德高中就讀，原本是中長跑選手， 因身體髖關節非常軟，在與教練溝通後決定轉戰競走項目，但競走訓練與跑步不同，訓練階段每週總量經常達80到90公里，體能耗量大。

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成德高中表示，競走有兩項重要規則，就是後腳的腳尖在前腳的腳跟著地前不能離地，違反規則則被視為「騰空」。

其次，要求前腳著地時必須伸直不得彎曲，違反規則被視為「膝蓋彎曲」。 只要任何一項犯規時裁判就會出示紅牌1張，集滿3張紅牌立即取消資格，因此在強度的訓練下，膝關節周圍也經常受傷，吳宇欣就曾在賽前因壓力過大，緊張而失眠，半夜從床上翻下來。

此外，吳宇欣去年暑假由竹市田徑委員會安排到中國雲南集訓，也因此受傷，膝蓋至少休息半個月，經過復建與休養，才能再練習，且因韌帶慢性扭傷，每2週要打一次葡萄糖促進癒合，讓她曾經想放棄競走訓練，但在教練高慶華的鼓勵與陪伴下，才讓她沒有放棄，如今入選國家隊，吳宇欣說，除了驚訝，會更珍惜國手機會，希望透過練習，為國爭光。

新竹市成德高中高三學生吳宇欣獲選為競走國手，3月中旬將到日本參加亞洲盃競走錦標賽，從想放棄到奪冠，吳宇欣力拚佳績，校長黃小芳和教練高慶華都對她有信心。（記者洪美秀攝）

新竹市成德高中高三學生吳宇欣獲選為競走國手，3月中旬將到日本參加亞洲盃競走錦標賽，從想放棄到奪冠，吳宇欣力拚佳績，校長黃小芳和教練高慶華都對她有信心。（記者洪美秀攝）

新竹市成德高中學生吳宇欣獲選競走國手，將代為台灣參加3月中旬的亞洲盃競走錦標賽。（照片由學校提供）（記者洪美秀攝）

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