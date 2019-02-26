MLB》克蕭狀況不佳、左肩仍不適 道奇教頭：不理想

道奇王牌投手克蕭。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）今天進行傳接球後，左肩再度感到不適。道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，這並不太理想，需要1、2天時間才能投球，也提到目前暫時沒有做核磁共振（MRI）的規劃。

克蕭因左肩發炎，自上週三後就不會再丟球。今天他和畢爾勒（Walker Buehler）進行約5分鐘的傳接球，前幾球的狀況普通，後面丟球卻掉了一半的速度。

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大聯盟官網報導，羅伯茲說，「你希望他傳接球時能感覺更好，所以很明顯這不是很理想。無論遇到什麼狀況，我們都會處理。」羅伯茲指出，「他感覺不太好，可能要過1、2天再能傳接球。」

羅伯茲也說，球隊暫時沒有做核磁共振的規劃，認為醫療人員能處理這事，「但我們沒有計畫要讓他接受MRI檢查。」

克蕭去年季後和道奇簽9300萬美元的合約，續留道奇。上季他的球速下滑，影響表現，整季先發26場，戰績為9勝5敗，防禦率2.73是自2010年球季以來最差。

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