中職》桃猿、樂天教流賽 首戰葉家淇對決岸孝之

Lamigo對樂天交流賽兩隊名單。（Lamigo球團提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕日職東北樂天金鷲今天中午飛抵台灣，28日下午5點05分、3月1日下午2點05在天母棒球場，各與Lamigo桃猿進行交流賽，猿隊第1戰將由葉家淇先發，樂天由岸孝之先發。

猿隊今天調整出賽名單，陳禹勳、林柏佑、江國謙、林立留在春訓基地調整，新増王溢正、梁家榮、尼克斯、李茲、陳晨威；樂天昨天宣布則本昂大、松井裕樹留日休養，新增池田隆英。

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猿隊出賽名單：

投手：史博威、尼克斯、李茲、洪聖欽、王溢正、黃偉晟、黃子鵬、吳丞哲、賴智垣、張明翔、葉家淇。

捕手：林泓育、廖健富、劉時豪。

內野手：林承飛、郭永維、郭嚴文、陳俊秀、朱育賢、梁家榮、陳晨威、林智平。

外野手：陽耀勳、藍寅倫、詹智堯、余德龍、鍾承祐、黃敬瑋。

樂天出賽名單：

投手：岸孝之、宋家豪、近藤弘樹、森雄大、弓削隼人、池田隆英、濱矢廣大、渡邊佑樹、森原康平、鈴木翔天、石橋良太。

捕手：太田光、足立祐一、堀內謙伍。

內野手：淺村榮斗、渡邊直人、山崎剛、內田靖人、Zelous Wheeler、渡邊佳明、村林一輝。

外野手：辰己良介、歐可耶瑠偉、田中和基、小鄉裕哉、八百板卓丸、Jabari Blash。

Lamigo桃猿隊先發投手葉家淇。（資料照，記者陳志曲攝）

岸孝之。（資料照，美聯社）

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