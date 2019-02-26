NBA》「柯瑞2.0」來了！楊恩大爆發 哈登超狂紀錄中斷

T.楊恩8顆三分彈、36分都寫下生涯新高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹新星T.楊恩（Trae Young）今天完全比下MVP熱門哈登（James Harden），單場8顆三分彈、36分都寫生涯新高，不過，火箭靠著強大團隊戰力，最終仍以119：111帶走勝利。

T.楊恩大學時代靠著瘋狂的外線火力及精彩妙傳，被譽為「柯瑞（Stpehen Curry）2.0」，雖然踏入NBA一度因三分準星飽受網友酸言酸語，不過，今他頻頻飆進大號三分彈，最遠一顆達31呎，另傳出8次助攻，狂轟36分，T.楊恩表現令人刮目相看，不讓獨行俠的東契奇（Luka Doncic）專美於前，打出爭奪年度新人王的決心。

請繼續往下閱讀...

根據《ESPN》資料，T.楊恩得分力壓哈登的28分，成為2016年灰狼狀元郎湯斯（Karl-Anthony Towns）之後，同場交手得分能夠超越哈登的菜鳥，而哈登的連續30分場次紀錄停在32，這項紀錄在NBA史上仍高居第2，而史上最佳是張伯倫（Wilt Chamberlain）的連續65場。

哈登（右）準星欠佳拿28分，中斷連續30分場次。（美聯社）

哈登此役命中率不佳，21投僅7中、外線10次出手都沒進，中斷紀錄並不意外，賽後他接受媒體聯訪時說：「其實沒什麼大不了，我本來就知道我與史上第一有很大的距離，這是難以達成的紀錄。」

哈登上一次得分未達30分已經是去年12月11的事了，一直到今天為止，他有4次得分破50、包含1月23日對尼克的生涯新高61分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/