MLB》哈波的去向即將揭曉 美媒爆料這兩隊最有機會

哈波（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年最大咖的球星哈波（Bryce Harper）自由市場人生有望在本週劃下句點，《今日美國》記者Bob Nightengale的報導指出，哈波非常有可能在本週決定自己的去向。

哈波在美國時間上週日晚上與道奇隊的高層進行會面，同時費城人老闆也曾在先前表示非常有信心能簽下哈波，下家很有可能會在這兩隊中產生。

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《ESPN》寫手Jeff Passan和記者Ramona Shelburne的報導指出，道奇與哈波之間的接觸早在兩週前就重新開啟，但哈波的團隊仍想尋求一份十年以上的長約，但道奇並不希望開出一份非常長的合約。

另外，MLB官網的記者Mark Feinsand先前報導指出，巨人同樣在追求哈波，卻只想開短約，而按照目前的局勢看來，費城人是唯一一支願意開長約給哈波的球隊。

這個休賽季，大多數的大聯盟球隊都縮減了自己的開支，同時也不願意給予自由球員高薪長約，這讓今年的自由市場到了現在仍有許多有實力的球員遲遲找不到自己的新東家。

而在不久前教士隊與馬查多（Manny Machado）開出的一份10年3億美元的合約將會是哈波做為簽約參考一個非常重要的指標，而外界認為哈波會拿到一紙超越馬查多的大約，但價碼不可能是哈波一開始希望的4億美元。。

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