NBA》史上第四人！諾威斯基達成生涯1500場出賽里程碑

諾威斯基（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）在今天對快艇的比賽完成生涯第1500場出賽，成為NBA史上第四位達1500場的球員。

諾威斯基從1998年被獨行俠選中後就鮮少有重大傷勢，但近年來因為歲數稍長，就越來越常進出傷兵名單，身體情況讓他難以承受強度如此高的賽事，很明顯，諾威斯基的下半身速度已經跟不上年輕人的腳步了，但他仍靠著經驗和技巧在場上幫助獨行俠的年輕球員成長。

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諾威斯基達成1500場出賽後，出賽場次距離爵士傳奇史塔克頓（John Stockton）僅差四場，非常有可能在本季躍升成NBA史上出場第三多的球員，若他身體狀況許可，他就有機會在下一個賽季超越賈霸（Abdul-Jabbar），儘管他並未宣布本季是否為最後一季，但外界大多認為諾威斯基會在這個球季後宣布退休。

無論諾威斯基最後的決定是什麼，他都已經是NBA傳奇的一員，至於季後宣布退休與否，獨行俠隊和球迷們也會支持他的任何決定。

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