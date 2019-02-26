路跑》幫助何盡平拚奧運夢 品牌提供百萬合約

金門長跑好手何盡平。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕里約奧運馬拉松國手何盡平經歷左腳跟手術，沉寂一年多後，再度獲得運動品牌合約，國際品牌361° 與其簽下複數年合約，預計贊助金額達台幣100萬，何盡平特別感謝品牌當後盾，目標衝擊明年東京奧運。

去年3月左腳跟動刀過後，何盡平表現起起伏伏，決定動刀前他與先前運動品牌合約到期，去年一整年都沒有運動品牌贊助，負擔沉重的復健費用，一度讓他萌生退意念頭。

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經過與妻子溝通，何盡平表示，太太很支持他繼續跑步，他也決定再給自己一次機會，「雖然距離自己巔峰狀態有點遠，大概恢復五成，還是想堅持在自己喜愛的跑步上。」

挑戰生涯第二次參加奧運，何盡平表示，並沒有給自己設限，而是把奧運當作現在跑步的動力，設定目標去追隨。

何盡平透露，他預計參加3月17日銀標萬金石馬拉松全馬賽事，暑假的話則規劃移地至中國或日本，與專業跑團一起訓練，提升強度，今年重點賽事則是年底全國運動會，尋求馬拉松四連霸。

國際品牌361° 與何盡平都有想踏上國際舞台的夢，這個共同點讓該品牌選擇與其合作，罕見簽下複數年合約，支持他挑戰明年東京奧運。

何盡平將挑戰生涯二次參加奧運。（361°提供）

何盡平將挑戰生涯二次參加奧運。（361°提供）

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