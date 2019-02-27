暴龍戰塞爾提克 林書豪蓄勢待發 今日賽事預告與轉播

林書豪（資料照，今日美國）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天將有兩場的NBA轉播，第一場是林書豪所屬的暴龍隊對上另一支東部強權塞爾提克的比賽，林書豪能否一甩前場表現欠佳的陰霾重新振作，幫助球隊擊退潛在的季後賽對手塞爾提克呢？

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另一場則是由西部兩大強權，雷霆對上金塊的比賽，究竟是雷霆雙俠P.喬治（Paul George）和魏斯布魯克（Russell Westbrook）狀況好，還是金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）能夠率領球隊拿下勝利呢?球迷們千萬別錯過這兩場轉播囉。

另外明天也有UBA八強賽的賽事，一天連播四場比賽，喜歡大學籃球的球迷朋友別忘了打開電視幫自己喜愛的球隊加油!

NBA

09:00 塞爾提克@暴龍 緯來體育、愛爾達體育1台

11:30 雷霆@金塊 緯來體育

UBA

13:00 輔仁大學@高雄師大

14:45 文化大學@台灣師大

16:30 義守大學@政治大學

18:15 健行科大@國立體大

轉播: FOX體育台

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