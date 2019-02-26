中職》林書逸猛打開轟 中信兄弟大勝韓職二軍

林書逸擊出三安打，包括陽春全壘打。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／屏東報導〕中信兄弟熱身賽火力全開，林書逸更演出猛打賞，包括1發陽春彈，以11:3大勝韓職二軍高陽英雄。

林書逸第1局就敲出全壘打，第2局擊出二壘打，第3局再打一壘打，只差三壘打就達成完全打擊，共打下3分打點。

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兄弟前3局就達成先發9人全員安打，全場擊出14支安打，王威晨、詹子賢各有2安。

林書逸猛力揮棒，頭盔掉了。（記者吳清正攝）

王威晨擊出2支安打。（記者吳清正攝）

兄弟前一場對樂天巨人一軍攻下9分，兩場熱身賽共得20分，總教練伯納表示，打線調整的進度非常理想，不過，希望大家不要因為一開始打得好而失去專注力，到球季開打要持續進步。

兄弟艾迪頓先發3局無失分，被擊出3支安打，投出2次三振、1次四壞球，洪宸宇中繼2局，連續解決6名打者，包括3次三振，投1局的吳俊偉也連飆3K。

艾迪頓先發3局無失分。（記者吳清正攝）

洪宸宇中繼2局，連續解決6名打者。（記者吳清正攝）

吳俊偉投1局飆3次三振。（記者吳清正攝）

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