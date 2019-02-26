UBA》壓迫防守奏效 衛冕軍國體大擊退輔大2連勝

國體大陳俊男攻下全場最高18分。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕107學年度UBA男子組八強賽，衛冕軍國體大今碰上同樣拿下一勝的輔仁大學，國體大陳俊男攻下全場最高18分，終場76：61獲勝，拿下二連勝。

上半場國體大祭出嚴防，讓輔大進攻當機，只攻下24分，國體領先達14分。

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第三節初國體大失準，前五分鐘僅得3分，輔大急起直追，拉出一波14：3的攻勢，一度將分逼近至6分，可惜失誤過多，又被國體大打出13：2的反擊，第三節結束已落後達17分，勝負底定。

國體大中鋒王柏智前役扭傷腳踝缺陣，菜鳥中鋒林正挺身而出，尤其第三節連拿6分，幫助球隊甩開輔大的反撲。另外，陳維倫全場進帳13分，李家慷挹注11分。

輔大此戰發生多達23次失誤，反觀國體大只出現10次，成為勝負分水嶺。輔大曾祥鈞攻下全隊最高12分，其中三分球3投2中，盧峻翔連兩場陷入犯規麻煩，但仍進帳11分，鄭皓為則攻下8分。

國體大陳維倫進帳13分。（記者林正堃攝）

國體大菜鳥中鋒林正。（記者林正堃攝）

輔大曾祥鈞（左）攻下全隊最高12分。（記者林正堃攝）

輔大鄭皓為。（記者林正堃攝）

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