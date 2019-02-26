NBA》林書豪很重要！美媒點出老鷹最大損失

林書豪（後）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹和林書豪在季中談買斷分手，對這支年輕球員為主的球隊來說，除了少了教導新人T.楊恩（Trae Young）的絕佳人選，還損失了球員休息室的精神領袖。

林書豪去年季後被交易至老鷹，開啟擔任T.楊恩導師的任務，讓這位球隊賦予眾望的未來新星能盡快適應NBA的節奏，而T.楊恩在林書豪的協助之下，也逐漸步入正軌，今對火箭還繳出菜鳥球季代表作，單場8顆三分彈、36分都是個人新高。

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如今林書豪與老鷹分道揚鑣，T.楊恩少了一名優秀前輩指導，《The Athletic》主跑老鷹新聞的記者Chris Kirschner還點出另一個大家可能忽略的重點，「這對老鷹休息室來說無疑是一大損失，因為林書豪在老鷹隊是一名很受歡迎的隊友，而我也相信他在NBA任一隊都是如此，你從未聽過有人說過他的壞話。」

雖然林書豪對老鷹是相當重要的存在，但球隊現階段目標不在戰績，老鷹高層尊重林書豪，讓他能夠加入更有競爭力的隊伍，挑戰季後賽，也因此雙方在明星賽前談定買斷，林書豪恢復自由身加盟暴龍，尋求問鼎總冠軍的機會。

林書豪。（資料照，今日美國）

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