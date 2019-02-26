UBA》強攻禁區策略奏效 台師大維持不敗金身

台師大容毅燊。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕從預賽迄今已締造16連勝的台灣師範大學，此戰發揮內線優勢，兩名長人容毅燊和蘇士軒主宰禁區，分別攻下17和13分，並聯手抓下19記籃板球，終場師大87：70大勝義守大學，繼續保持不敗金身。

台師大全場抓下41記籃板球，其中有14個是進攻籃板，成為獲勝的關鍵。

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205公分的容毅燊和194公分的蘇士軒，兩人默契十足。王志群認為，外界都聚焦在輔大兩名200公分的雙塔陣容，但其實師大的內線實力也不容小覷，尤其蘇士軒的經驗和靈活性都很出色，是球隊的一枚活棋。

台師大蘇士軒。（記者林正堃攝）

師大大一主控陳又瑋前役撞破左眼角，縫了10針，今帶傷上陣攻下11分。王志群表示，幸好陳又瑋的傷口並不深，此役表現並未受到影響。

義守大學前一場與健行科大鏖戰至延長賽，因為白曜誠關鍵2罰沒進落敗，士氣重挫。此役一路落後，最終吞下二連敗，晉級之路坎坷。

陳又瑋前役撞破左眼角，縫了10針，今帶傷上陣攻下11分。（記者林正堃攝）

義守徐鉦順。（記者林正堃攝）

義守陳諾以。（記者林正堃攝）

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