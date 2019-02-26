籃球》男籃世界盃32強出爐 8月底開戰拚東奧門票

世界盃32強名單。（取自男籃世界盃官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕2019男籃世界盃各區預賽在今正式結束，32隊名單全數出爐，3月16日於深圳舉行抽籤儀式，作為賽事大使的布萊恩（Kobe Bryant）將和姚明一同出席這項盛會，這也是世界盃首度對外公開抽籤過程。

世界盃今天結束所有分區資格賽，總計產生32支球隊，屆時將透過抽籤分出8隊，進行小組賽，前2名晉級16強，進入第二階段再重新分成4個小組，同樣選出分組前2選出8強，再依序進行4強和決賽。

請繼續往下閱讀...

世界盃成績也攸關著2020年東京奧運籃球的參賽名額，會有8隊取得奧運資格，包含地主國日本，其餘排名最好的16支球隊再透過奧運資格賽決定最後4張門票。

本屆世界盃在中國舉行，比賽時間將在8月31日至9月15日，會在8座不同城市進行，分別為北京、廣州、南京、上海、武漢、深圳、佛山和東莞。

世界盃32強名單

舉辦國：中國

非洲區（5）：安哥拉、象牙海岸、奈及利亞、塞內加爾、突尼西亞

美洲區（7）：阿根廷、巴西、加拿大、多明尼加、波多黎各、美國、委內瑞拉

亞洲（7）：澳大利亞、伊朗、日本、約旦、南韓、紐西蘭、菲律賓

歐洲（12）：捷克、法國、德國、希臘、義大利、立陶宛、蒙特內哥羅、波蘭、俄羅斯、塞爾維亞、西班牙、土耳其

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/