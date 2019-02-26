UBA》健行火力復甦 破百分擊潰政大收下二連勝

健行謝亞軒跳投得分。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕地主健行科大今展現強大的進攻火力，全隊6人得分上雙，其中謝亞軒僅上陣15分鐘，就攻下全場最高19分，終場104：68痛宰政治大學，喜迎二連勝。

前役健行攻守失序，鏖戰到延長賽，靠著義守大學罰球失靈，才驚險獲勝。

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教練劉孟竹相當不滿，「我昨晚看影片到凌晨三點，發現球隊鞏固籃板出現很大的問題，少了籃板，快攻就打不出來，才會贏得那麼驚險。」

健行科大上半場就取得雙位數領先，第三節更打出25：9的攻勢，提前鎖定勝利。朱雲豪攻下15分、石博恩和林冠均都進帳14分，後衛林俊吉也貢獻11分。

政大前一戰僅以4分之差不敵輔仁大學，今天卻打得荒腔走板。主控田浩攻下14分，張鎮衙砍下13分，其餘球員得分皆未上雙，吞下八強賽的二連敗。

健行林俊吉。（記者林正堃攝）

健行朱雲豪。（記者林正堃攝）

健行郭翰。（記者林正堃攝）

政大田浩。（記者林正堃攝）

政大張鎮衙上籃得分。（記者林正堃攝）

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