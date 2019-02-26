日職》陽岱鋼年薪第24 王柏融排名前段班

陽岱鋼。（取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒公布12隊、共906名的年薪排行，效力巨人隊的陽岱鋼是身價最高的台將，而本季加盟日本火腿的王柏融並列第113，在所有球員中名列前12%。

陽岱鋼本季年薪為3億日圓，排名日職球員排行第24，王柏融和日本火腿簽下3年合約，首年年薪9000萬日圓，這是日本火腿5名洋將中第2高的價碼，年薪列團隊第8。

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王柏融。（取自日本火腿推特）

其他台將薪資依序為，羅德隊陳冠宇2160萬日圓、排名323，樂天隊宋家豪1500萬日圓、並列395，西武隊郭俊麟1200萬日圓、並列460，阪神隊呂彥青800萬日圓、並列589，西武隊吳念庭650萬日圓、並列659，西武隊廖任磊和羅德隊李杜軒以500萬日圓並列766，而歐力士隊張奕260萬、並列872。

日職年薪最高為巨人隊王牌投手菅野智之的年薪6.5億日圓，軟銀隊柳田悠岐5.7億居次，西武隊洋砲梅希亞（Ernesto Mejia）、巨人隊坂本勇人和樂天隊淺村榮斗皆以5億日圓列第三。

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