MLB》紅襪總管強調牛棚不需補強 金布瑞想回鍋很難

金布瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊棒球事務部總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）在近日接受《Boston NBC》表示，今年休賽季不會在簽下任何救援投手，這也代表金布瑞（Craig Kimbrel）沒有任何回鍋紅襪的可能性。

唐布洛斯基告訴記者，「我們目前對於陣容非常滿意，並不代表我不會補強，但應該會是從內部找出適合的選手來補上，而不是從外部找人，不過我們始終與可能的人選進行聯繫，只要有適當的機會還是會在進行陣容的調整。」

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唐布洛斯基並未提到金布瑞的名字，當被問到後援投手的補強時，他表示球隊目前沒有補強的計畫，而目前紅襪隊中目前由貝瑞瑟（Ryan Brasier）和巴恩斯（Matt Barnes）為最有可能成為新任終結者的投手。

金布瑞為今年自由市場上最大牌的後援投手，生涯累積333次救援成功位居大聯盟第14，但他一開始要價6年1億美元的大約卻嚇跑了許多對他有興趣的球隊，儘管主動降價，仍未找到新東家。

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