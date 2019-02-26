中職》統一獅推台南限定季票 球迷可享四大優惠

2019/02/26 22:16

統一獅推出台南限定季票，挑選自己最喜歡座位，享受票價折扣。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年統一獅主場賽事將於3月24日台南棒球場熱鬧開戰，本季統一7-ELEVEN獅在台南棒球場共安排40場賽事，球團為了感謝南部地區球迷長期支持，特別推出2019年統一獅台南限定全年季票服務，享受四大好康優惠如下：

好康一：票價折扣，平均每張門票省71元以上（最高每張可省121元）。
好康二：台南棒球場專屬自己的座位。
好康三：優先至售票口兌換統一獅台南主場行銷主題活動贈品（不包含廠商活動贈品，請依現場規定辦理），主辦單位有權依現場狀況調整。
好康四：凡統一獅晉級職棒30年季後賽或總冠軍戰，享有統一獅主場優先購票權益。

備註：若遇特殊主題活動，票價較一般賽事票價高，需補票差價才能同時享有同樣福利。（如：2018年超人力霸王主題日）

統一獅台南主場限定套票，2月27日18:00起於統一獅官方網站購物商城開放訂購，訂購完畢完成繳費後，球團工作人員將會依3月5日起據訂單編號順序，主動與您聯繫，確認您想要選購座位。

項目

原價

售價

節省金額

臺南主場季票

（40場賽事）

全票

15,700元

10,850元

4,850元

半票

11,700元

8,850元

2,850元

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