NBA》暖！賈霸出售4枚冠軍戒 幫助慈善機構孩兒學習

名人堂球星賈霸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕名人堂球星賈霸（Abdul-Jabbar）曾經在洛杉磯湖人五度奪冠，今天他在一個拍賣會上出售他其中的4枚冠軍戒，他表示將拍賣所得到的收益將會捐贈給自己的慈善機構Skyhook Foundation，幫助機構內的孩子們在科學、技術、工程和數學方面能獲得更好的學習資源。

除了4枚冠軍戒外，他也將自己在NBA生涯最後一場比賽的簽名球售出，還有球員時期的球衣及獎盃等等的貴重物品，比起留著這些紀念性的東西，他認為幫助機構內的小孩更重要，所以並不會因此覺得不捨。

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「要在一個房間裡存放冠軍戒指或獎盃，還是提供孩子們改變生活的機會時，選擇非常簡單，全部賣掉。比起看著這些珠寶，來慶祝我很久以前做過的事，我寧願看到小孩子因為抱著他們的寵物露出的開心模樣，並且思考關於我未來能為他們做些什麼。」賈霸說道。

現年71歲的賈霸，一直是NBA最偉大的中鋒之一，在他20個NBA賽季中，曾經19次入選明星賽，並拿下6次NBA總冠軍以及6次年度MVP，至今仍以38387分保持著NBA總得分史上最高的紀錄。

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