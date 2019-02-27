MLB》洛磯強打艾倫納多獲80億大約 創野手平均年薪史上最高

洛磯強打三壘手艾倫納多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕現年27歲的洛磯強打三壘手艾倫納多（Nolan Arenado），今天和球隊簽下8年總值2.6億美元（約新台幣80億）的延長合約，該約到2026年球季，這份合約平均年薪為3250萬美元，超越老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera），成為史上野手史上最高。

《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）撰文指出，艾倫納多和洛磯簽下8年總值2.6億美元的延長合約，2021年季後可跳脫合約，還包含拒絕交易條款。洛磯先前才和艾倫納多達成1年2600萬美元的協議，避免走上仲裁庭，如今將會被新合約取代。

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艾倫納多這份合約總值雖然不如教士明星馬查多（Manny Machado）的3億美元，其平均年薪3250萬美元，超越馬查多的3000萬美元、以及卡布雷拉的3100萬美元，成為史上平均年薪最高的野手。艾倫納多的平均年薪，在全大聯盟僅次於響尾蛇強投葛蘭基（Zack Greinke）的平均年薪3440萬美元。

艾倫納多上季繳出38轟、110分打點、打擊率0.297的優異成績，是去年的國聯全壘打王。他生涯四度入選明星賽，連續六年獲得國聯三壘金手套，三度獲得國聯全壘打王、兩度拿到國聯打點王。

洛磯強打三壘手艾倫納多。（資料照，美聯社）

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