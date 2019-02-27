MLB》達比修有傷後首度先發 熱身賽1.1局失2分、投出4保送

小熊日籍投手達比修有。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍投手達比修有去年因右手肘傷勢僅出賽8場，今天他在熱身賽面對響尾蛇，投1.1局失掉2分1分自責，投出4次保送，最快投到96英哩（約154.4公里），球隊最後以4：5輸球。小熊總教練梅登（Joe Maddon）認為，達比修有看起來更放鬆了。

達比修有上季以6年1.26億美元高薪加盟小熊，但表現欠佳，僅先發8場戰績1勝3敗防禦率4.95，去年5月初因感染類流感進入傷兵名單，5月底又因右手三頭肌肌腱炎再度進傷兵名單，8月中投復健賽後感到不適，9月決定動右手肘關節鏡手術，球季提前報報銷。

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達比修有今投1.1局沒有被敲安，但投出4次保送，失掉2分有1分自責，共投36球有17顆好球，速球約在94至96英哩，控球上出現問題。

《芝加哥論壇報》報導，達比修有賽後不透過翻譯，用英文回答媒體，他認為自己表現不算差，「這就像是我生涯首場比賽，過去7個多月來我都沒有投球，所以我很高興。」

此外，達比修有將不找翻譯，全程用英文受訪，「對球隊來說，翻譯很貴，對吧？」他很樂於用英文和媒體打交道，「你們想從我口中了解我的想法，而不是透過翻譯，這對我來說很重要。」

達比修有也談到今天比賽的控球問題，「我無法用變化球投出好球。」他指出，「我之前從未出現這樣的情況，我是名變化球投手。」他也說在下場先發前會做調整。

小熊日籍投手達比修有。（法新社）

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