NBA Live》林書豪拿6分、2籃板 暴龍半場反超綠衫軍

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 塞爾提克 32 13 45 暴龍 30 36 66

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 2-5 0-2 2-2 1 2 0 1 0 6

第二節

N.鮑威爾（Norman Powell）連投進兩顆三分，M.加索再投進三分，麥考（Patrick McCaw）切入造成犯規，2罰全進，N.鮑威爾接著再切入上籃得分，羅利也投進三分、麥考再切入上籃得分，暴龍打出18：0攻勢，要回領先。

暴龍這波攻勢打出29：5的比數，把領先分數擴大至20分以上。塞爾提克這節進攻當機，單節只拿13分，而暴龍單節拿下36分。半場打完，暴龍以66：45領先。

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暴龍半場方面，西亞卡姆14分，雷納德12分。塞爾提克目前無人得分超過兩位數，以小莫里斯9分最多。



第一節

兩隊開節互咬比分，林書豪在首節剩下6分21秒時上場，他先投三分但未進，但傳給西亞卡姆投進三分。之後給西亞卡姆再投進三分，林書豪切入造成犯規，2罰全進。此外，西亞卡姆第一節就拿11分。

之後林書豪接獲M.加索（Marc Gasol）傳球，切入上籃得分，不過塞爾提克靠厄文投進三分，接著海沃德（Gordon Hayward）上籃得分並小上加一，綠衫軍連拿6分反超。林書豪之後上籃拿2分，但史馬特切入要到犯規，2罰全近。暴龍首節打完以30：32落後。

林書豪第一節就得到6分、2籃板、傳出1次助攻。

林書豪。（今日美國）

兩隊先發

暴龍先發五人：羅利（Kyle Lowry）、D.格林（Danny Green）、雷納德（Kawhi Leonard）、西亞卡姆（Pascal Siakam），伊巴卡（Serge Ibaka）

塞爾提克先發五人：厄文（Kyrie Irving）、史馬特（Marcus Smart）、塔圖姆（Jayson Tatum）、小莫里斯（Marcus Morris）、哈佛德（Al Horford）

賽前

暴龍目前戰績44勝17敗，與龍頭公鹿有2.5場勝差，今天將在主場迎戰「綠衫軍」塞爾提克。台裔後衛林書豪將在板凳待命，前一場他命中率欠佳，8投2中，共拿6分。此外，來到暴龍隊後，林書豪還未投進過三分球，前三場共8次出手都落空。

塞爾提克目前戰績37勝23敗，暫居東部第5，近10場拿下6勝。主控厄文（Kyrie Irving）過去6場出賽，平均可得到25分。

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