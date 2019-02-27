MLB》道奇王牌狀況不明朗 總仔仍打算讓他開幕戰先發

道奇王牌投手克蕭在春訓期間傳出左肩發炎。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕在春訓期間傳出左肩發炎的道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw），在休息幾天後，昨與隊友傳接球後，左肩卻再度感到不適。不過即使如此，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時仍表示，將會按照原定計畫，連續第九年讓克蕭擔任球隊開幕戰先發投手。

克蕭因左肩發炎，自上週三後就不會再丟球。昨他和畢爾勒（Walker Buehler）進行約5分鐘的傳接球，前幾球的狀況普通，後面丟球卻掉了一半的速度。

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「我們陣中投手人才濟濟，板凳深度也很夠，」羅伯茲在接受大聯盟記者Owen Perkins採訪時說道，「不過我目前沒有換掉開幕戰先發投手的打算。」

羅伯茲認為現在才打了4場熱身賽，要擔心克蕭一個月之後的狀況顯然還太早，所以他計畫讓克蕭在休息幾天，看看之後投球狀況會不會有所改善。

「過兩天我會再看看他投球的狀況，然後到時候也能訂出比較明確的時間表，」羅伯茲說，「我從沒見過能比他更堅毅的球員，所以我覺得他自己會好好調整，畢竟他比任何球員都懂得如何應付現在的狀況。」

克蕭是近代最有壓制力的投手之一，在效力道奇11年裡，曾入選7次明星賽、拿到一座國聯MVP和3座塞揚獎，生涯11年累積153勝，平均防禦率2.39。

去年季後與道奇簽下3年9300萬美元的延長合約，上季他的球速下滑，影響表現，整季先發26場，戰績為9勝5敗，防禦率2.73也創下自2010年球季以來最差。

雖然克蕭左肩狀況不明朗，道奇總仔仍打算維持原樣讓他擔任開幕戰先發。（資料照，美聯社）

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