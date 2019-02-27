NBA》驚！拓荒者球員受困電梯30分鐘 所幸無人受傷（影音）

拓荒者中鋒坎特（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕波特蘭拓荒者今天在訓練結束時，8名隊員受困電梯30分鐘，等待修復人員將他們救出的期間，拓荒者隊員們在電梯內拍攝影片記錄下他們無奈的一刻，更紛紛抱怨電梯內又熱又無聊。

Stuck in the elevator with the squad @trailblazers pic.twitter.com/2Yu5zrdFfH — Enes Kanter （@Enes_Kanter） 2019年2月26日

波特蘭拓荒者為了備戰明天作客波士頓塞爾提克的比賽，他們今天選擇在波士頓市中心愛默生學院體育館進行訓練，訓練結束後隊員分批搭電梯準備搭車返回飯店休息，無奈電梯突然故障，停在樓層與樓層中間，包括里拉德（Damian Lillard）與坎特（Enes Kanter）等8名隊員在電梯內等待了30分鐘才獲救。

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拓荒者坎特藉此拍下影片，記錄下他們當時的窘境，影片中隊友們各個露出無奈的表情，愛默生學院隨後也發出聲明表示「對拓荒者隊員非常抱歉，幸虧此事件中沒有人受傷，並希望明天拓荒者可以放輕鬆在塞爾提克主場比賽。」

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