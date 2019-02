NBA》驚！拓荒者球員受困電梯30分鐘 所幸無人受傷（影音）

拓荒者中鋒坎特(右)。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕波特蘭拓荒者今天在訓練結束時,8名隊員受困電梯30分鐘,等待修復人員將他們救出的期間,拓荒者隊員們在電梯內拍攝影片記錄下他們無奈的一刻,更紛紛抱怨電梯內又熱又無聊。

Stuck in the elevator with the squad @trailblazers pic.twitter.com/2Yu5zrdFfH