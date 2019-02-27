MLB》日職轉戰大聯盟成紅雀王牌 麥克拉斯獲21億延長約

麥克拉斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季從日職轉戰大聯盟紅雀隊的麥克拉斯（Miles Mikolas），單季奪18勝並列國家聯盟勝投王。他今天和球隊簽下4年延長合約，總值約6800萬美元（約新台幣21億）。

這份合約總值為6800萬美元，延長合約將從2020年開始，直到2023年球季。麥克拉斯是在2017年12月和紅雀簽下2年1550萬美元的合約，目前為合約第二年。

請繼續往下閱讀...

麥克拉斯去年先發32場，繳出18勝4敗防禦率僅2.84，勝率高達0.818，吃下200.2局，每局被上壘率（WHIP）為1.07，並列國家聯盟勝投王，也入選明星賽。

大聯盟官網報導，據《Statcast》指出，麥克拉斯去年的好球率高達69.3％，全大聯盟最高，也是史上第三位在客場拿到10勝卻沒吞敗的投手。

麥克拉斯在日職讀賣巨人隊待了3個球季，累積31勝13敗平均防禦率2.18，曾奪得中央聯盟三振王。

麥克拉斯。（資料照，美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/