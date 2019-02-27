NBA》「巨神兵」右膝挫傷得休1週 七六人慘鬧中鋒荒

七六人中鋒馬里亞諾維奇，昨在與鵜鶘之戰不慎撞傷右膝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人昨作客鵜鶘，雙方激戰到比賽最後一刻才分出勝負，七六人雖然最終以1分之差氣走對手，不過陣中長人「巨神兵」馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic）在最末節不慎被撞傷膝蓋、痛苦倒地，今檢查結果出爐，證實為右膝蓋骨挫傷，恐怕得休息5到7天。

馬里亞諾維奇昨在比賽剩下最後1分13秒時，在一次防守中，與鵜鶘前鋒迪亞洛（Cheick Diallo）在籃下發生碰撞，不慎傷到膝蓋，當場痛得倒地不起，最後才在兩名隊友的攙扶下慢慢離場，而七六人今在官網公布，表示在經過MRI檢查後，馬里亞諾維奇證實為右膝蓋骨挫傷還伴隨輕微扭傷，恐怕得休息將近一週。

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受傷的馬里亞諾維奇，痛到臉部扭曲。（美聯社）

七六人在交易截止前，送出薛米特（Landry Shamet）、W.錢德勒（Wilson Chandler）和穆斯卡拉（Mike Muscala），再加上2020年受保護的首輪籤、2021年熱火無保護首輪籤，以及2021年和2023年的第二輪選秀籤，跟快艇換來馬里亞諾維和T.哈里斯（Tobias Harris），希望能增加禁區深度，拚搶總冠軍戰門票。

然而七六人陣中頂級長人「大帝」恩比德（Joel Embiid）先前就因左膝痠痛掛傷號，馬里亞諾維轉隊不到一個月也受傷，在隊中兩位禁區長人都缺席的狀況下，七六人禁區接下來恐怕將遭受極大的考驗。

七六人球星恩比德也因為左膝痠痛持續缺陣中。（資料照，今日美國）

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