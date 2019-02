NBA》快艇主帥暖心之舉 德佬感動到熱淚盈眶（影音）

獨行俠諾威斯基受瑞佛斯致敬。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕昨日洛杉磯快艇在主場迎戰達拉斯獨行俠,獨行俠傳奇球星「德國坦克」諾威斯基(Dirk Nowitzki)很可能在本季打完就會高掛球鞋,這也代表這或許是他生涯在史坦波中心的最後一役,在這個情況下快艇總教練瑞佛斯(Doc Rivers)做出一個暖心之舉,使諾威斯基熱淚盈眶。

昨日的比賽第四節還剩9.4秒,瑞佛斯刻意喊出暫停,突然走向紀錄台拿起麥克風,向全場球迷喊話「諾威斯基!Let’s go!Let’s go!他是有史以來最偉大的!Dirk Nowitzki!」隨後全場球迷起立鼓掌,場上的球員們也紛紛向諾威斯基擁抱致敬。

Pure class from Clippers coach Doc Rivers last night, calling time out to pay tribute to Mavericks star Dirk Nowitzki.



CLASS. #MFFL #DirkNowitzki #DocRivers #ClipperNation #NBA



pic.twitter.com/T0PdNYOUG9