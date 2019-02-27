NBA》快艇主帥暖心之舉 德佬感動到熱淚盈眶（影音）

獨行俠諾威斯基受瑞佛斯致敬。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日洛杉磯快艇在主場迎戰達拉斯獨行俠，獨行俠傳奇球星「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）很可能在本季打完就會高掛球鞋，這也代表這或許是他生涯在史坦波中心的最後一役，在這個情況下快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）做出一個暖心之舉，使諾威斯基熱淚盈眶。

昨日的比賽第四節還剩9.4秒，瑞佛斯刻意喊出暫停，突然走向紀錄台拿起麥克風，向全場球迷喊話「諾威斯基！Let’s go！Let’s go！他是有史以來最偉大的！Dirk Nowitzki！」隨後全場球迷起立鼓掌，場上的球員們也紛紛向諾威斯基擁抱致敬。

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Pure class from Clippers coach Doc Rivers last night, calling time out to pay tribute to Mavericks star Dirk Nowitzki.



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pic.twitter.com/T0PdNYOUG9 — SBR Sports Picks （@SBRSportsPicks） 2019年2月26日

賽後諾威斯基坦言事發當時一頭霧水，不懂為何瑞佛斯要叫暫停，但此事真的令他非常感動，「真的很感動，我非常感激，起初，我不懂為什麼瑞佛斯要叫暫停？他在做什麼？剩下9.4秒他要幹嘛？然後他拿起麥克風，我更是茫然，但對於他的舉動，我真的充滿感激之情。」諾威斯基說道。

瑞佛斯受訪時表示：「他對此事完全沒有計畫過，當時是臨時起意，但諾威斯基本來就應當受到這個禮遇，他是NBA最偉大的球員。他很遺憾沒有給今年就退休的熱火球星魏德（Dwyane Wade）得到同樣的待遇，因為當時是一場比分相近的比賽，而且我覺得以魏德的身手可以再打五年。」

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