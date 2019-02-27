NBA》尼克板凳大爆發狂炸75分 決勝節逆轉氣走魔術

尼克演出精彩逆轉秀，場下歡呼連連。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕甫敗馬刺中止隊史主場最長18連敗的尼克，今繼續在自家主場迎戰魔術，決勝節尼克祭出嚴防，僅讓魔術拿下13分，加上此役尼克板凳大爆發轟下75分，力壓魔術板凳群7分也成逆轉關鍵，終場就以108：103力退魔術收下連勝。

穆迪耶今天攻下19分8籃板3助攻。（美聯社）

前三節還以12分領先的魔術，進入第4節卻表現得荒腔走板，不僅頻頻打鐵還發生多次失誤，反觀尼克新秀特里爾（Allonzo Trier）挺身而出扮英雄，開節就先獨拿7分，領軍打出一波11：1的攻勢，攜手穆迪耶（Emmanuel Mudiay）、M.羅賓森（Mitchell Robinson）等板凳球員開啟追分模式，在比賽最後4分鐘成功將比分扳平，隨後尼克又連拿6分，最後就以108：103逆轉魔術。

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M.羅賓森今天拿下17分14籃板。（美聯社）

尼克今先發五人得分全未上雙，反倒是板凳出發的穆迪耶轟下全隊最高19分8籃板3助攻，最末節爆發的特里爾挹注18分5籃板2助攻，M.羅賓森繳出17分14籃板「雙十」成績單，艾倫森（Henry Ellenson）13分9籃板5助攻。

而魔術先發陣容表現出色共拿下96分，然而勝負分水嶺還是在板凳表現的差距，尤其是前幾戰表現出色的洛斯（Terrence Ross）今10投僅1中手感冷冰冰，上場將近20分鐘只拿3分，4名板凳球員合計僅拿下7分。

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