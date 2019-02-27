MLB》陳偉殷主、客場表現懸殊 教頭用「這招」來調整

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷去年主、客場表現落差大，表現不穩定，他明天將在熱身賽先發對大都會。馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）開玩笑說，在春訓熱身賽這段期間，陳偉殷都會是在客場出賽。

陳偉殷上季主場先發13場，防禦率是1.62，戰績5勝3敗，僅次於國聯塞揚獎投手、大都會王牌德葛隆（Jacob DeGrom）的1.54；但到了客場，陳偉殷先發13場僅拿1勝9敗防禦率高達9.27，是全大聯盟最差。

請繼續往下閱讀...

《邁阿密先驅報》指出，對於陳偉殷主、客場的表現，馬丁利笑說，「我們會一直讓他在熱身賽期間客場投球。」

馬林魚投手教練史陶德邁爾（Mel Stottlemyre）則是觀看影片和投球數據後發現，陳偉殷在主、客場的投球不太一樣，陳偉殷是飛球型投手，他在馬林魚球場投球時，被擊出飛球不會有很大的傷害，但到了費城人、小熊、紅人隊的主場，陳偉殷就容易挨轟。

陳偉殷去年被敲19轟，有7支出現在這三個球場，他只在這三個球場各先發一場，讓陳偉殷也說，「高飛球就好像會變成全壘打」。

「他是個飛球型投手，有時候你在費城主場是飛球型投手就會表現不好。」馬丁利指出，「我想史陶德邁爾會協助他，製造更多滾地球，投球型態和以往不同。」

此外，史陶德邁爾也幫助陳偉殷調整二縫線速球的位置，他這顆球種難以投出好球。除了技術上外，史陶德邁爾還提到心理層面，「這發生在很多人身上，你在客場有很多投得很差的表現，腦海中都會是壞的想法，就會開始不做自己，感覺你必須要完美。」

陳偉殷。（資料照，法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/