NBA》詹皇「開無雙」也沒救！湖人想進季後賽美媒全看衰

雖然詹皇已啟動季後賽模式，美媒普遍仍不看好湖人能殺進季後賽。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近期戰績慘澹的湖人，昨日在客場出戰灰熊，詹姆斯（LeBron James）雖繳出大三元表現，最後仍不敵吊車尾的灰熊，想搶進季後賽越來越渺茫，而《ESPN》的 Basketball Power Index （BPI） 指數預測，湖人晉級季後賽的機率僅有3.1%，尷尬的是他們拿到前三順位選秀權的機率還有6%，比殺進季後賽多了將近一倍。

而除了《ESPN》不看好湖人之外，去年12月底還認為湖人有60.7%晉級季後賽的數據分析網站《Basketball Reference》現在機率掉到僅剩2.9%，另一家網站《FiveThirtyEight》雖然預測他們有17%的機會晉級，不過湖人晉級機率仍然與大多數的季後賽競爭者相去甚遠。

請繼續往下閱讀...

紫金軍團去年夏天迎來「詹皇」詹姆斯加盟後，又陸續找來老將朗度（Rajon Rondo）、L.史岱芬森（Lance Stephenson）、麥基（JaVale McGee）和「拳王」T.錢德勒 （Tyson Chandler）助陣，加上陣中的潛力新秀英葛蘭（Brandon Ingram）、庫茲馬（Kyle Kuzma）和波爾（Lonzo Ball），原被看好能輕鬆殺進季後賽。

詹姆斯之前曾帶領湖人衝上西部第4，然而就在他與金州勇士交手耶誕大戰拉傷腹股溝後，湖人卻馬上陷入低潮，戰績、排名都直直落，接著為了聯盟頂級長人「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis），被爆出差點就送出隊中所有潛力新秀，最後不但人沒搶到，軍心也因此渙散。

而在連續缺賽17場後，湖人雖然盼到詹姆斯回歸，詹皇也表示將「啟動季後賽模式」全力拚搶季後賽門票，但湖人近僅5戰1勝4負，其中更先後輸給老鷹、鵜鶘和灰熊這3支墊底球隊，在競爭激烈的西部已經逐漸脫隊，目前他們距離西部第8的馬刺已來到3場勝差，也讓詹皇連13年進入季後賽、連8年打進冠軍戰的紀錄岌岌可危。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/