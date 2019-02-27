NBA》神奇！暴龍大虐綠衫軍 林書豪籃板竟比中鋒多

林書豪防守塞隊主控厄文（右）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天在主場以118：95大勝「綠衫軍」塞爾提克，台裔後衛林書豪拿下8分6籃板。美國媒體《The Score》記者Chris Walder在社群媒體推特上發文指出，林書豪的籃板竟然比塞隊中鋒哈佛德（Al Horford）還要多。

塞爾提克此戰進攻失常，全場投籃命中率僅38.4％，團隊三分球命中率僅20％。得分最高是小莫里斯（Marcus Morris）17分6籃板，塔圖姆（Jayson Tatum）11分7籃板，羅齊爾（Terry Rozier）11分，J.布朗（Jaylen Brown）10分。主控厄文（Kyrie Irving）僅得7分、5助攻，哈佛德8分、4籃板、5助攻，史馬特（Marcus Smart）5分4籃板。

請繼續往下閱讀...

暴龍全隊則是飆進17顆三分球，其三分球命中率為47.2％，團隊投籃也有48.9％。西亞卡姆（Pascal Siakam）全場投進4顆三分在內拿到25分外加8籃板，雷納德（Kawhi Leonard）21分，伊巴卡（Serge Ibaka）14分，N.鮑威爾 （Norman Powell）11分，M.加索（Marc Gasol）拿5分卻傳出8次助攻。

Chris Walder在推特上發文指出，N.鮑威爾的得分和塔圖姆一樣，比厄文還多；林書豪的籃板比哈佛德、史馬特還多，M.加索的助攻數比厄文還高；西亞卡姆的三分球（4顆）和塞爾提克的先發五人一樣多。

哈佛德每場平均有6.9顆籃板，今天只抓到4籃板。塞爾提克在美國時間2月21日對公鹿之戰，哈佛德還抓下本季新高的17顆籃板。

塞隊中鋒哈佛德。（美聯社）

塞爾提克球員史馬特（中）。（美聯社）



暴龍西亞卡姆（左）拿到全場最高的25分。（美聯社）

M.加索今天傳出8次助攻。（今日美國）

暴龍N.鮑威爾（中）。（美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/